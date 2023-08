3ª temporada de Only Murders in the Building, série de Selena Gomez, traz Meryl Streep no elenco

A série de mistério "Only Murders in the Building" voltou para sua terceira temporada e, dessa vez, com um elenco de peso. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis no serviço de streaming Star+, enquanto os seis episódios restantes serão lançados nas próximas terças-feiras.

Nesta nova temporada, grandes nomes como Meryl Streep (O Diabo Veste Prada) e Paul Rudd (Homem Formiga) aparecem na série. Jesse Williams (Grey's Anatomy) e Ashley Park (Emily in Paris) também entram para o elenco.

A trama continua a seguir o trio improvável formado por Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez). Esses três moradores excêntricos do edifício Arconia, no Upper West Side de Nova Iorque, vão tentar desvendar um assassinato nos palcos da Broadway.

A série é um sucesso nos Estados Unidos e conquistou não apenas o público como a crítica especializada. Com 11 indicações ao Emmy em 2023, incluindo a categoria de Melhor Série de Comédia, Only Murder in the Building promete entregar um mistério ainda melhor do que os anteriores.

Alerta de spoiler

Na terceira temporada, o enredo leva os protagonistas para os bastidores da Broadway, onde um novo assassinato abala a comunidade teatral. O astro de ação de Hollywood Ben Glenroy (Paul Rudd) é encontrado morto antes de sua estreia em um espetáculo.

Com a ajuda da renomada atriz Loretta Durkin (Meryl Streep), eles mergulham nas complexidades do mundo do entretenimento para desvendar o mistério e, claro, continuar as gravações do podcast criminal.

Assista o trailer da 3ª temporada de Only Murders in the Building:

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)