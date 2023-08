Estreia a segunda temporada de 'Heartstopper' na Netflix

A segunda temporada de Heartstopper chega à Netflix nesta quinta-feira (3) com mais romances, emoções e desafios para os personagens. A série continua a história de amor entre Charlie Spring (Joe Locke) e Nick Nelson (Kit Connor) com temas mais sérios que os jovens LGBTQIA+ precisam lidar.

Apesar do relacionamento entre os protagonistas estar em uma ótima fase, Nick ainda enfrenta a pressão de 'sair do armário' e revelar ao mundo sua bissexualidade. Para fugir das dificuldades e viver momentos especiais juntos, eles embarcam em uma viagem para Paris, a cidade mais romântica do mundo, porém, precisam se cuidar para não expor seu relacionamento ao público.

A série já está disponível na plataforma de streaming e conta com oito episódios de, em média, 35 minutos para maratonar.

Assista ao trailer:

Novos personagens

Na segunda parte, a trama ganha novos personagens, como Naomi e Felix, amigos de Elle, interpretados pelos novatos Bel Priestley e Ash Self. Também temos a adição do ator Thibault de Montalembert como Stephane, pai de Nick, e Nima Taleghani como o Sr. Farouk, novo professor e interesse romântico do Sr. Ajayi.

David Nelson, irmão mais velho de Nick também chega à trama para causar conflitos entre o casal. O personagem será interpretado por Jack Barton. A chegada de novos personagens traz mais diversidade à história e promete expandir a visão dos jovens sobre a comunidade LGBTQIA+.

Desafios e romances

Nick e Charlie viajam à Paris e precisam enfrentar alguns desafios nessa nova fase. (Divulgação/Netflix)

A segunda temporada de Heartstopper traz novos dilemas para os protagonistas. Agora, enfrentando os desafios de um namoro em público, Charlie e Nick precisam lidar com o medo do preconceito e do bullying que podem sofrer por serem um casal gay. Além disso, a saúde mental de Charlie também se torna uma questão importante na trama.

Enquanto isso, outros personagens também têm suas histórias em destaque. Tara e Darcy enfrentam desafios inesperados e protagonizam cenas marcantes na temporada. Outro casal que promete ganhar destaque é Tao e Elle , que tentam descobrir se podem ser mais que amigos. O arco já havia sido apresentado na primeira temporada e deixou o público ansioso para ver o desenvolvimento dos dois.

Sucesso no streaming e nos livros

A série é baseada nos livros homônimos de Alice Oseman, que batem recordes de vendas. A primeira temporada conta a história do volume 1, intitulado "Heartstopper: Dois garotos, um encontro" e um pouco do volume 2, "Heartstopper: Minha pessoa favorita"

Já a segunda temporada continua a adaptar a graphic novel de Oseman, agora focada mais no volume 3, "Heartstopper: Um passo adiante".

Após o sucesso da primeira temporada, que chegou ao top 10 de 54 países, a série foi renovada quase que imediatamente para mais duas temporadas, ou seja, já está confirmado que a história vai continuar a ser contada pela Netflix. A terceira parte provavelmente vai adapatar o volume 4, "Heartstopper: De mãos dadas", que põe à prova o relacionamento dos protagonistas.

A autora Alice Oseman já confirmou o lançamento do volume 5 do livro para dezembro, nos Estados Unidos e um volume 6 sem data prevista. Então os fãs podem esperar ver muitos mais de Nick e Charlie pela frente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)