Doni, Nando e Rita escrevem novas histórias em quarta temporada de Sintonia

Quem viu Doni, Nando e Rita crescerem, vai se deparar com o trio com mais responsabilidades na quarta temporada de Sintonia, a partir de amanhã (25), na Netflix. A série que iniciou em 2019, conquistou um público teen que foi crescendo com os personagens de Jottapê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenha, respectivamente. Agora eles estão adultos, com mais responsabilidade.

“O nosso público também foi crescendo junto com a gente e com os personagens. Uma galera muito jovem começou com a agente e já está adulta. Engraçado, porque na primeira temporada éramos chamados pelos nomes dos personagens, aí passou a segunda, terceira e, com a chegada da quarta, passamos a ser chamados pelos nossos nomes. É uma delícia, porque a galera vai se fidelizando, é gostoso esse carinho que a gente recebe e que a gente dá também. É uma troca muito bonita”, disse Bruna.

“Na verdade agora a gente não tem essa definição do grupo etário, porque a galera cresceu junto, que era uma galera mais jovem e ficou, mas agora tem um público novo, que é mais velho”, contou Jottapê.

“É sempre muito interessante porque a gente foi crescendo junto com a série. Entramos bem jovens, e os anseios que a gente tinha, nessa idade, assim como os nossos personagens e o público, eram parecidos, todo mundo compartilhando a mesma crise. Acho que foi interessante isso”, acrescenta Christian.

Nesta nova temporada, a perspectiva de três personagens, que envolve música, crime e amizade, chega na vida adulta, cheia de altos e baixos, novos desafios e muitas dúvidas. São mais seis episódios disponíveis, que apresentam os amigos com histórias mais livres e independentes, mas entrelaçados nessa amizade.

Para os fãs que finalizaram a terceira temporada e ficaram ansiosos para saber o que aconteceu no café, o primeiro episódio desta nova temporada, vai começar a desvendar essa história. Cheia de ação, a cena que se passou no café precisou ser recriada um ano depois, e certamente ao longo de Sintonia, foi um dos episódios mais marcantes da série. “Esse dia foi muito esperado por nós, foi no primeiro dia de gravação. Antes de ir para o set, cada um foi para o seu cantinho, se concentrou, uns com músicas, outros com exercício corporal. Cada um foi encontrando o seu jeito de se concentrar. Em cenas como essas, mais marcantes, a equipe é muito importante, porque não tem como repetir várias vezes, precisamos entender tudo bem direitinho”, pontua Bruna.

“Essa cena é muito esperada pelas pessoas, ela abre a série desse jeito. Ela foi muito pensada pela direção”, acrescenta.

Na cena, o café de Nando e sua esposa Sheyla é tomado por um tiroteio, além deles, Doni e Rita também estão no local, e ficaram algumas dúvidas com os espectadores, se algum deles foi preso, morreu ou apenas baleado. “A gente fez a primeira cena do café e um ano depois a gente volta para fazer a sequência dela, que é no mesmo dia. Esse foi um dos maiores desafios, tínhamos que fazer uma decupagem dessa cena, entender onde cada um estava”, relembra Christian.

Com a presença de Nando, que desenrola sua história no tráfico, Sintonia ganha também o público dos gêneros de ação e polícia, que encontra nesta quarta temporada mais elementos para se pretender na série.

“O Nando tem essa pegada de ação. Começamos, com essa temporada, a investir nesse lugar de ação, cenas mais eletrizantes. Quando eu assisti pensei: ‘nossa isso está a cara de Hollywood’. Tem uma coisa muito doida isso, porque não tenho essa perspectiva [de chegada de um novo público], espero que atinja, que esse público venha e assista. Fizemos essas cenas muito bem planejadas, tinham os dublês, pessoas ligadas à ação, que estavam ali para garantir que saísse tudo bem feito. Se essa galera vier, vai ser bem-vinda, porque realmente foi pensado para isso, para ser o personagem que tivesse nesse lugar. Que as cenas de ação fossem acompanhadas pelo estado emocional do Nando, que está por um fio”, analisa o ator.

Nesse processo de inserção de Nando no mundo do crime, Christian tentou humanizar cada vez mais o personagem, não no sentido de naturalizar as coisas erradas que ele faz, mas de transparecer seus dilemas e conflitos: “Eu trago muito para a minha realidade, porque o Nando também sou eu. Então é muito dessa junção e faz a coisa acontecer”.

Com essa evolução dos personagens nesta temporada de Sintonia, novos questionamentos chegam: Doni tenta sobreviver na música, Nando no crime e Rita começa a dar um novo rumo na sua vida. “O público pode esperar nessa temporada por personagens mais maduros, muita música e ação, mas também muitos sonhos. Muita coisa acontece porque essas pessoas foram atrás dos seus sonhos, mesmo que não seja uma coisa tranquila na vida delas. Mas essa temporada traz a realidade, o que você tem que passar em um país como o nosso para você conseguir o mínimo de dignidade. Ela chega em um tom realista da vida de como ela é”, pontua Christian.

“Nessa quarta temporada estamos falando das consequências das escolhas, e de como cada um tem que segurar as consequência disso. Agora é o momento em que Doni, Rita e Nando estão tendo a visão das consequências das escolhas dele e de como isso os afeta”, acrescenta Bruna.

“Ao assistirmos a séria, a gente vê que não existe uma escolha que seja fácil. Até falando do Nando, as pessoas podem pensar que ele não teve opção, que o caminho do crime é o mais fácil, realmente é, mas olha o que ele escolheu viver”, finaliza Jottapê.