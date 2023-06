Produções coreanas ganham espaço especial no Tudum, evento da Netflix, no Brasil

O Tudum, da Netflix que ocorrer em São Paulo, tem um lugar dedicado às produções coreanas. O KoreaTown está rodeado por imersões dos filmes e séries sul-coreanas e ainda, é possível comer as iguarias da Coreia do Sul. Tudo está identificado com escritas em português e coreano.

VEJA MAIS

O local ficou lotado de visitantes, que além de bater fotos ainda participam de jogos ligados às produções. Por exemplo, no "Round 6" é possível realizar o jogo da "batatinha frita 1, 2, 3" e no "Pousando no amor", o visitante consegue 'voar', ao se prender em uma árvore, já em "Com amor, Kitty", é possível cantar em um karaokê.

Ainda tem imersões de "Uma Advogada Extraordinária", "A Lição", "Alquimia das Almas", dentre outras.