Tudum: Wandinha, Emily em Paris e La Casa de Papel têm novas temporadas anunciadas

Nos dias 16, 17 e 18, São Paulo recebeu o Tudum, maior evento da Netflix do mundo. No Pavilhão do Ibirapuera a plataforma anunciou suas próximas produções e lançamentos, além disso, todas as divulgações tinham prévias apresentadas para os quase 30 mil presentes.

A live global transmitida online no canal do Youtube da Netflix, até o momento tem mais de 600 mil espectadores. O evento foi comandado por Maísa, Maitreyi Ramakrishnan, de ‘Eu Nunca...’ e Chase Stokes, de Outer Banks.

Em quase três horas de evento, passaram pelo palco: Arnold Schwarzenegger (FUBAR), Henry Cavill (The Witcher), Gal Gadot (Agent Stone), Chris Hemsworth (Resgate), Nicola Coughlan (Bridgerton), India Amarteifio (Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton), Jamie Dornan (Agente Stone), Corey Mylchreest (Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton), entre outros.

Das produções brasileiras, estavam por lá Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas, de Sintonia. Além de André Lamoglia, que é carioca e faz parte do elenco de Elite.

O elenco mais animado do evento era o de One Piece. Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar estavam super animados com a estreia do live-action, que chega na plataforma no dia 31 de agosto. O quinteto mostrou muita energia e claro que o público retribuía com gritos.

Aria Mia Loberti, de ‘Toda Luz Que Não Podemos Ver’, chegou a chorar no palco ao ouvir os gritos da plateia. Este é o primeiro grande trabalho dela, e por isso não conteve as lágrimas. Louis Hofmann acompanhou a amiga emocionada.

A minissérie ‘Toda Luz Que Não Podemos Ver’ é uma adaptação do livro de Anthony Doerr e chega na Netflix em 02 de novembro.

Dando sequências aos romances contato em Bridgerton, Nicola Coughlan que interpreta Penélope na série, contou que na temporada 3, ela finalmente viverá o seu amor com Colin Bridgerton. Imagens inéditas desta temporada, que estreia este ano, sem data certa revelada, puderam ser vistas pelos presentes. Mas outra novidade merece destaque: a Netflix já renovou Bridgerton para a quarta temporada.

“Todo mundo devia vir ao Brasil para se sentir como a Beyoncé", disparou Nicola.

Dois momentos que também merecem destaque no Tudum, além dos anúncios, foram as participações no palco de Arnold Schwarzenegger e Gal Gadot. O ator de 75 anos revelou que não pensa em se aposentar e que inclusive está trabalhando como diretor de ação da Netflix. Bastante falante e bem humorado, Schwarzenegger disse amar o Brasil e pontuou as suas andanças pelo país, como participação no Carnaval e visita à Amazônia, além do Brasil ser sede do ‘Arnold Conference Brasil’, evento de bodybuilder do astro.

"A gente só recomeça, hoje eu não estou aqui apenas como um ator, que tem o papel principalmente 'Fubar', mas como o diretor-executivo de ação da Netflix. Porque eu sou essa pessoa, eu posso anunciar outros projetos, tem muita coisa... Uma das coisas que eu quero falar oficialmente, é que nós estamos renovando 'Fubar' por outra temporada. Vocês sabem que eu amo sequências, amo filmes sequências. Nós voltamos, Baby!", disse.

Sua parceira de Exterminador do Futuro, Linda Hamilton, fará parte do elenco da quinta temporada de Stranger Things.

Já Gal Gadot não escondeu sua emoção de ter contato com o público durante as suas duas aparições, ela se mostrou ainda grata pela sua maior personagem até o momento: a Mulher-Maravilha. Ao estar diante dos fãs, a atriz cruzava os braços em forma de X, fazendo referência a heroína.

A artista está no Brasil, ao lado de Alia Bhatt e Jamie Dornan para a divulgação de Agente Stone, novo filme da Netflix. Previsto para ser lançado em 11 de agosto deste ano, Gal é Rachel Stone, uma agente secreta que tem como parceiros Keya Dhawan e Parker, interpretados pelos atores citados acima.

Super simpática e animada, atriz não poupou ao usar o português para agradecer o carinho dos fãs. Inclusive, Chris Hemsworth, que está divulgando 'Resgate 2', afirmou que os fãs brasileiros são sem dúvidas os mais calorosos do mundo.

Mesmo sem estar presente, Lily Collins foi ovacionada pelos fãs. A atriz que interpreta Emily, em Emily em Paris, apareceu em um vídeo para anunciar a quarta temporada da série: "Estamos nos preparando para a quarta temporada de Emily em Paris, e estou muito animada para ver o que vem aí para Emily. É seguro dizer que terminamos em um momento dramático na última temporada e, surpresa, não acaba lá".

Além disso, ela contou que nesta temporada Roma será o local escolhido para as aventuras de Emily.

Round 6 ganhará uma nova temporada, mas como reality show. O ‘Round 6: O Desafio’ simula os jogos da série ficcional com participantes reais. São 456 jogadores competindo, sem risco de morte, por um prêmio de US$ 4,56 milhões (equivalente a R$ 22,5 milhões). ‘Desafio Round 6’ estreia no catálogo da Netflix em novembro de 2023.

Veja algumas datas dos próximos lançamentos da Netflix em 2023:

- 2ª temporada de Heartstopper: 3 de agosto

- La Casa de Papel Berlim: dezembro

- 4ª temporada de Sintonia: 25 de julho

- 7ª temporada de Elite: 20 de outubro

- 2ª temporada de De Volta aos 15: 5 de julho

- 3ª temporada de Lupin: dia 5 de outubro

- 3ª temporada de The Witcher: 29 de junho

- Rebel Moon: 22 de dezembro

- O Eleito: 16 de agosto

- Clonaram Tyrone!: 14 de julho

Para 2024:

- Você (Temporada Final)

- 2ª temporada de Wandinha

- Avatar: O Último Mestre do Ar

- O Problema dos 3 Corpos

- 6ª temporada de Cobra Kai

- 4ª temporada de Outer Banks