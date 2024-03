Ex-BBBs Eslovênia e Vyni trocam indiretas nas redes sociais: 'Engana quem não conhece'; entenda

Eslovênia Marques e Vyni, ex-participantes do "Big Brother Brasil 22", protagonizaram uma discussão nas redes sociais, na tarde da última terça (19). A briga começou após a modelo publicar um desabafo sobre decepção nas redes sociais, sem citar o nome de qualquer pessoa. Depois, o cearense retrucou e os dois trocaram indiretas na web.

"Uma coisa que nunca vou entender: como eu pude me enganar tanto na minha edição, dando minha vida lá dentro por pessoas (bem específicas) que são completamente diferentes aqui fora", escreveu a modelo.

Minutos depois, os seguidores da paraibana a indagaram sobre para quem seria a indireta e Vyni tomou para si o tweet da ex-colega. Um dia após a discussão, Eslovênia confirmou que os tweets eram direcionados ao cearense.

"Afastou-se de quase todos, não quis contato com ninguém, age feito estrela, guardou rancor de quem não te defendeu (mas se afastou até de quem o fez). Fazia e faz comentários com duplo sentido nas redes que atraem 'hate' para as pessoas por nada, mas nunca 'é sua intenção'", escreveu o ex-BBB.

Vyni seguiu publicando indiretas para a ex-amiga e criticou discursos de ódio contra os participantes da edição atual, afirmando sentir "muito" se este tipo de atitude é normal para ela. "Paradoxo é chamar alguém de personagem sendo você o personagem perfeito. Tão perfeito que até hoje engana quem não te conhece aqui de fora... antes e depois de tudo. A coroa do 'glamour' da falsidade não é minha", disse o influenciador, dando ênfase que a publicação era para Eslovênia.

VEJA MAIS

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)