BBB 24: Fernanda perde a paciência com aliados no jogo e detona brothers

Depois da eliminação de Raquele do BBB 24, que deixou o programa com 87% dos votos, a maior rejeição até este momento, Fernanda e Pitel travaram uma conversa para lá de controversa na parte externa da casa.

Em determinado momento, Fernanda detonou a posição geral de seus aliados no jogo e afirmou que não concorda com boa parte do que eles falam. "Eu não concordo com metade das coisas que vocês falam. Às vezes até saio de perto porque... Essas coisas vêm por osmose, se você fica ouvindo, o espírito vai vir assim [a sister simula estar possuída por uma entidade espiritual]... daqui a pouco você já está 'eu sou uma merd*', 'eu não presto'. Eu não sou coach dos outros não. É difícil segurar a minha cabeça, vou segurar a cabeça dos outros?", disparou Fernanda.