BBB24: Giovanna tenta acordar rivais, mas plano falha

O Líder do BBB 24 possui alguns poderes, e um deles é o de despertar toda a casa. E foi justamente essa a ideia de Giovanna na manhã desta quarta-feira, 20. Antes de acionar o despertador, a sister usou a Central do Líder para confirmar que todos os brothers estavam dormindo.

"Não acredito", diz Giovanna ao ver que os brothers do Quarto Fada não despertaram. No entanto, ela se divertiu com as movimentações que rolaram no Quarto Gnomo. "Ai, que raiva. Não acredito. Só vocês levantaram", lamenta.