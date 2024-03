Que horas o participante argentino vai entrar no BBB 24? Veja como vai ser a dinâmica

A quarta-feira (20) será de trollagem no BBB 24. Boninho anunciou uma falsa "troca de brothers" que vai levar os participantes a acreditarem que um gringo entrará no reality, como aconteceu na edição passada. A brincadeira foi divulgada através das redes sociais do diretor do programa.

"Vai entrar na casa um hermano, aquela história da troca de participantes de Big Brother do mundo inteiro, mas, na verdade, esse hermano não está participando de Big Brother nenhum", explicou Boninho. Ele ainda disse que o ator entraria com "a tarefa de seduzir as meninas" e "provocar os meninos". Após ser criticado pelas falas, o Big Boss apagou o post original no Instagram em que anunciava a trollagem. No entanto, a brincadeira continua programada para acontecer.

Que horas o participante falso entra no BBB 24?

A brincadeira começa às 15h desta quarta-feira (20), quando um falso participante argentino entrará no BBB 24. Ele se passará por um convidado do Big Brother do México (La Casa de Los Famosos). Enquanto isso, Yasmin Brunet, eliminada na semana passada, fará uma participação de verdade no programa mexicano.

"Para piorar mais ainda, a gente vai dizer para o pessoal da casa que a Yasmin foi para o Big Brother. Isso pode até causar um problema entre eles, achando que ela pode voltar, que pode ser um Paredão fake", entregou Boninho.

A entrada do ator no reality será transmitido ao vivo na programação da Globo e no pay-per view da Globoplay.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)