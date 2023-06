Matheus Costa, filho do Seu Zé, indica três séries da Netflix que merecem assistir mais de um temporada

Quem não conhece Matheus Costa e Seu Zé das redes sociais, está usando a internet errada. No Instagram, são quase três milhões de seguidores, e no Tik Tok, são quase cinco mihões. Aos 26 anos, o influenciador usa do humor ao lado do seu pai para produzir seus conteúdos.

VEJA MAIS

Seu Zé não gosta de erros de português, já Matheus finge estar falando uma palavra errado para ver a reação dele, tem vídeos que possuem mais de 24 milhões de visualizações. A relação de pai e filho ganhou a web e algumas marcas, a dupla tem feito algumas publis nas redes sociais, além de marcar presença em eventos.

No 'Eu Recomendo' de hoje, 19, Matheus Costa, que participou do evento Tudum, da Netflix, indicou algumas séries da plataforma que merecem assistir mais de uma temporada.

Confira!

- 3%

Por ser uma série brasileira já é um grande fator para parar para assistir. É super bem produzida com um roteiro muito bem amarrado, com uma crítica social muito importante, além de ter uma trama que te prende do começo ao final. Vale a pena assistir todas as temporadas para entender o que que vai acontecer, qual o rumo de cada personagem. Então, é uma série que eu gosto bastante e me prende muito e principalmente por ser brasileira.

- Black Mirror

Black Mirror é muito futurista, traz críticas sociais também com a nossa relação com a tecnologia, com o futuro. Eu acho bem intrigante assistir e cada episódio é um episódio totalmente novo, não tem continuação, são eposódios independentes. Para algumas pessoas, isso se torna mais fácil de assistir. Para mim que não tenho muito tempo para acompanhar as séries grandes, assistir um episódio e terminar sabendo a história completa é muito legal, ou seja, não precisar assistir a série inteira para saber qual o desfecho, cada episódio tem seu desfecho. Então acho minha é minha série favorita.

- Locke & Key

Outra série que eu indico bastante, que é muito pouco falada, é Locke & Key. É estilo Harry Potter, onde um garoto encontra chaves mágicas. Tem uma trama que te deixa bastante ligado, já que a genter quer saber o que vai acontecer. Os efeitos especiais são muito legais também, indo de magia a aventura, com o roteiro e atuações muito boas. Eu recomendo bastante assistirem Locke & Key, apesar de não ser muito falada, deveria ser mais.