Fã de Tina Turner, Gaby Amarantos indica três canções marcantes da cantora

Ao passear pelo perfil no Instagram de Tina Turner sempre encontramos mensagens da cantora Gaby Amarantos. A paraense era uma das maiores admiradoras da artista americana, que morreu no último dia 24 de maio.

“Tina Turner poderia ser Tina Eterna né? Esse título de Rainha do Rock para mim limita muito porque ela foi muito além de tudo isso. Primeiro que na indústria da música você ser uma mulher como a Tina, saindo de um relacionamento abusivo, mulher preta, cantando aquele estilo de música, que ia do soul, a música religiosa e R&B. A Tina para mim é a Rainha do Mundo. Ela tem um poder tremendo, uma voz de trovão! Enquanto cantora e artista foi muito empoderador ser da geração que viu Tina Turner e que hoje se despede com muita alegria de poder ter tido essa referência”, disse Gaby.

VEJA

Em 1994, o filme ‘Tina’ (em inglês, o filme se chama ‘What’s Love Got To Do With It’) foi indicado ao Oscar. Foi nesse momento, que a cantora paraense encontrou tantas identificações com a americana. O longa, que estreou em 1993, conta a história de vida da cantora passando pela violência doméstica vivida e pelo seu sucesso na música. A atriz Ângela Bassett deu vida a Tina.

“Ela influencia muito o meu estilo de cantar porque quando eu assistie a cena do filme ‘Tina’ e vi a forma como ela canta. A Ângela Bassett interpretou muito bem! Aquela voz de pulmão, de raio laser. Eu busco um canto poderoso, que bate no peito igual ao canto da Tina. Ela é muito inspiração para mim. Vale ressaltar, que o último uma das últimas vezes que ela entrou em estúdio foi para gravar um álbum de mantra, esse trabalho recente que ela deixou têm mensagens espirituais lindas. Vale muito a pena a gente conferir”, relembra.

Como uma grande fã de Tina Turner, Gaby Amarantos indica três canções especiais da cantora na sua opinião. Confira:

I Don’t Wanna Lose You – “Quase faço uma versão para o Tecnoshow, foi por pouco. Sempre amei a melodia da música, a mensagem. É uma música que bate muito forte no meu coração, quando estou sozinha, sempre escuto. Faz parte da minha playlist diária”.

Rolling On The River - “Ela é uma música muito antiga da Tina. Tem uma versão incrível onde ela canta e recebe a Beyoncé no palco, esse momento foi muito icônico porque é o encontro de gerações. Eu sou da geração da Beyoncé e a gente cresceu vendo o poder da Tina, essa mulher que era tudo isso, que conseguiu vencer essa indústria da música e se impor e brilhar”

River Deep Mountain High – “Fui ouvir o fonograma depois, porque a primeira vez que ouvi foi assistindo o filme ‘Tina’ e tem uma cena que ela entra no estúdio para cantar essa música com uma orquestra e fica todo mundo impactado com o tamanho talento dela. Então, acho que essa música foi um divisor de águas para ela. Para mim foi, porque foi o momento em que entendi que precisava ter a música na minha vida.