Gaby Amarantos usa música 'Baila Comigo' para falar sobre morte de Rita Lee: 'esse legado fica'

A cantora Gaby Amarantos usou o seu perfil no Instagram para falar sobre o falecimento de Rita Lee. Nesta terça-feira, 09, a paraense postou dois stories, o primeiro com uma foto da roqueira e seu pet, e no segundo, com um fundo pink, ela compartilhou um trecho da canção ‘Baila Comigo’, e compartilhou a letra:

“‘Se Deus quiser um dia eu viro semente e quando a chuva molhar o jardim, ah, eu fico contente. E na primavera vou brotar na terra e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol’. Obrigada Rita”, escreveu Gaby.

Rita Lee morreu nesta segunda-feira, 08.

Ao Grupo Liberal, Gaby Amarantos falou da perda: “A gente só tem que agradecer e celebrar a existência desse símbolo de mulher, de compositora, de artista, de multiartista mostrando que nós podemos ser tudo que a gente quer ser. Tem um trecho de uma música dela que eu estou ouvindo, que eu estava ouvindo muito esses dias, que fala assim: ‘Se Deus quiser um dia eu viro semente e quando a chuva molhar o jardim, ah, eu fico contente. E na primavera vou brotar na terra e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol’... Muitas músicas da Rita falavam da natureza, então esse legado fica”, disse emocionada Gaby.

No ano passado, no sexto dia de audições às cegas do The Voice Kids, a cantora paraense se emocionou quando uma das participantes cantou "Esse Tal de Roque Enrow". Gaby virou a cadeira e mandou uma mensagem para Rita Lee: “Minha deusa!".

“Rita Lee, a gente te ama muito! Você é muito importante para o nosso país. Muita energia positiva pra você, saúde!", acrescentou.