Presidente Lula lamenta morte de Rita Lee aos 75 anos

O Presidente da República, Lula, lamentou através do seu twitter a morte da cantora Rita Lee aos 75 anos. A artista faleceu na última segunda-feira (8) ao lado da família, após a luta contra um câncer de pulmão. Na nota, Lula iniciou reforçando que a cantora "é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira" e que era uma artista a frente do seu tempo. "Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória", disse o Presidente.

A notícia da morte da artista foi confirmada, na manhã desta terça-feira (9), em publicação nas redes sociais oficiais da cantora e de seu marido, Roberto de Carvalho. “Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, escreve a nota.

VEJA MAIS