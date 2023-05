Morre Rita Lee: Relembre os maiores sucessos da artista

Considerada uma das maiores artistas femininas no Brasil, Rita Lee fez história na música e deixa um legado. A cantora lutava contra um câncer e morreu na noite da segunda-feira (08/05). Porém, a notícia de sua morte veio apenas na manhã desta terça-feira (09/05).

Irreverente, Rita Lee foi a mulher que mais vendeu discos no país. Nascida em São Paulo, sua carreira musical começou em 1963, quando participou de diversas bandas ao lado de amigos. Ela ganhou destaque enquanto fazia parte da banda "Os Mutantes", ao lado dos irmãos Arnaldo Baptista e também Sérgio Dias, em 1966.

Foi também um dos nomes do movimento conhecido como "Tropicália" e, na época, gravou sucessos como “Ando meio desligado”, “Panis Et Circenses” e “Baby”.

Os maiores sucessos cantados por Rita Lee

Mania de você - 1979

A canção é uma composição em conjunto com o marido de Rita Lee, Roberto de Carvalho. É uma das músicas mais tocadas e gravadas da artista.

Agora só falta você - 1975

Parceria de Lee com a banda Tutti Frutti, a música faz parte do álbum Fruto Proibido, considerado um marco do rock brasileiro. A revista Rolling Stone Brasil o considerou como o 16° melhor disco de música brasileira de todos os tempos.

Doce Vampiro - 1979

A composição foi feita enquanto Rita Lee estava em prisão domiciliar, durante a ditadura militar. A cantora viveu um momento delicado devido estar grávida do primeiro filho Beto Lee. "Uma noite, enquanto aguardava sua chegada, compus Doce Vampiro de uma só tacada com o violão apoiado no barrigão, imaginando Rob Drácula entrando pela janela do meu quarto e me dando uma bela chupada na nuca", contou ela no livro “Rita Lee: Uma Autobiografia”.

Erva venenosa - 2000

Uma das mais conhecidas e presente no imaginário de muitos brasileiros. A versão de "Erva venenosa", gravada por Rita Lee, foi trilha sonora de novelas como “Um Anjo Caiu do Céu” de 2001, “Cobras & Lagartos” de 2006, entre outras.

Amor e sexo - 2003

É uma das diversas canções da artista que tratou de assuntos considerados como tabus.

Lança Perfume - 1980

A música é mais uma composição de Rita Lee com o marido. Já foi trilha sonora do filme "Minha mãe é uma peça 3" protagonizado por Paulo Gustavo, e atualmente se tornou uma trend no aplicativo TikTok.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)