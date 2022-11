Rita Lee revela o que acha sobre ser chamada de ‘Rainha do Rock’: ‘cafona’

A cantora Rita Lee foi homenageada no Grammy Latino nesta quinta-feira (17), ao receber o Lifetime Achievement Award. Com 74 anos, sendo 50 deles dedicados à carreira, a cantora fez algumas revelações sobre os títulos que já recebeu na estrada musical. Durante entrevista à revista Rolling Stone Brasil, onde foi capa da edição especial, ela também contou sobre a relação com os fãs e os novos artistas do rock que surgem atualmente.

VEJA MAIS

Celebrando os 50 anos no cenário musical, Rita Lee comentou sobre os artistas que emergiram no Rock. “Essa meninada é danada. São bandleaders, sabem o que querem, me mandam recados, vídeos de suas apresentações. E vejo que, todas, cada uma à sua maneira, além de bonitas e gostosas, são afiadas e afinadas', disse Rita Lee.

Além disso, Rita Lee falou o que acha sobre ser considerada a ‘Rainha do Rock’. “Gosto mais de ser chamada de ‘padroeira da liberdade’ do que ‘rainha do rock’, que acho um tanto cafona”, declarou a artista.

Rita também falou sobre a exposição feita em sua homenagem no Museu da Imagem e do Som, que percorreu a trajetória da rockeira em 18 áreas temáticas.

“A expo foi linda, obra de três filhos queridos. Guilherme Samora, meu editor e jornalista, foi o diretor artístico; Chico Spinosa meu carnavalesco favorito, foi o cenógrafo; e Juca, meu filho do meio, foi o curador. Levantaram meu baú de roupas de show, instrumentos e curiosidades minhas. Havia um espaço para quem quisesse escrever um bilhetinho para mim e até hoje estou lendo, de tantas cartinhas que recebi. Fico impressionada com as crianças, que me tratam como vovó Rita. Elas conhecem músicas minhas, me desenham, mandam cartinhas de amor... e eu fico toda babando”, afirmou.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)