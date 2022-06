Após diagnóstico de câncer, Rita Lee aparece de cabelos curtos em foto

Rita Lee, que teve diagnóstico de um câncer de pulmão há mais de um ano, em maio de 2021, postou a primeira foto de cabelos curtos. No Instagram, no click do marido Roberto de Carvalho, a cantora de 74 anos aparece sentada no sofá sob uma luz vermelha.

Nos comentários, o filho da veterana, Beto Lee, reforçou a “conexão da maternidade” que eles têm.

Em abril, Beto já havia divulgado que a mãe estava curada do câncer. “A cura da minha mãe me emocionou pra c******. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita”, escreveu.