Rita Lee receberá o Prêmio de Excelência Musical do Grammy Latino este ano

A cantora Rita Lee, 74 anos, recebeu dois Grammy Latinos e oito indicações a essa premiação. Na edição deste ano, a "Rainha do Rock Brasileiro" será merecidamente contemplada com o Prêmio de Excelência Musical do Grammy Latino por ter atingido a marca de 55 milhões de discos vendidos ao longo da carreira.

A cantora enfrentou recentemente um tratamento delicado contra um tumor primário no pulmão esquerdo e, por isso, tem evitado aparições públicas. A descoberta da doença veio em maio do ano passado, durante exames de rotina. Ao revelar o diagnóstico publicamente, por meio de suas redes sociais, Rita recebeu de familiares, amigos e fãs inúmeras mensagens de apoio.

Com histórico de câncer na família, a cantora já havia retirado as mamas em 2010, cirurgia similar à feita pela atriz Angelina Jolie três anos depois, como forma de prevenção. Em abril deste ano, o filho de Rita, Beto Lee, revelou que a mãe estava curada do câncer.

Em comunicado, o diretor da Academia de Gravação Latina, Manuel Abad, afirma que “as conquistas coletivas deste extraordinário grupo de artistas e suas contribuições para a música latina são incalculáveis”.

A premiação põe Rita Lee ao lado de outros importantes nomes da indústria como a espanhola Rosario Flores, a chilena Myriam Hernández, a cantora argentina Amanda Miguel, o cantor venezuelano Yordano e o sambista Martinho da Vila, que recebeu o mesmo destaque no ano passado.