'Vá em paz, minha amiga', diz Fafá de Belém, emocionada, sobre morte de Rita Lee; vídeo

Os artistas brasileiros lamentam a morte da cantora Rita Lee, que ocorreu nesta segunda-feira, 08. Nas redes sociais, muitos famosos relembraram momentos especiais da artista.

Fafá de Belém, que tinha forte conexão com Rita Lee, diversos momentos demonstrou admiração e relembrou algumas ocasiões ao lado da cantora. A artista paraense compartilhou um vídeo sobre a perda.

Em viagem, Fafá tomou conhecimento da morte da amiga. Assista na íntegra:

“Rita parte e leva com ela a anarquia, brincadeira, liberdade, a voz de muitas mulheres, a voz de muitas gerações. Rita era a luz, a irreverência, a brincadeira e com essa suas características falava de assuntos sérios, profundos de uma forma que todos percebiam. Eu estou em uma conexão e acabo de ser atropelada por essa notícia, e penso em quanta gente temos perdido ultimamente, quantos de nós estão partindo: Gal, Erasmo, Rita. Vozes que falaram e vão continuam a falar por todo o país. Vá em paz, minha amiga. Encontre a paz e a tranquilidade", falou emocionada a cantora paraense.

Na legenda do vídeo, Fafá conta como conheceu a Rita: Eu conheci primeiro o Roberto, meu querido Roberto Carvalho a quem mando todo o meu amor neste dia. E na gravação do 'Mulheres 80', Rita e eu dividimos o camarim. Eu estava grávida e nós ficamos muito próximas. Eu ia muito à casa dela, na época no Pacaembu. O primeiro presente que Mariana ganhou foi dela, um brinco de pérola negra. E agora estou aqui, em meio a uma conexão de vôo, me sentindo atropelada com a notícia, e me lembrando de tantas histórias que vivemos. Rita leva consigo sua ousadia e a força de quebrar tabus com sua vida e sua obra. Rita deixa o Brasil órfão. Hoje tá difícil, tá muito difícil. Vá em paz, minha amiga. Que você encontre a paz e o descanso merecidos. Obrigada por tudo! Viva Rita Lee! Eterna! #RIPRitaLee'", escreveu