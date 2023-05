Lucas Moreira, paraense que está no ‘Jogo de Panelas’ indica realities de culinária para assistir 

O publicitário e criador de conteúdo Lucas Moreira, de 28 anos, está entre os participantes do “Jogo de Panelas”, do “Mais Você”, apresentado por Ana Maria.

Além do trabalho com a internet, o paraense também é um entusiasta da culinária e vem apresentando os seus talentos na atração de TV. Em sua chamada para o programa, ele, que mora no bairro da Liberdade, em São Paulo, afirmou que a culinária está presente na vida desde os 7 anos, quando aprendeu a cozinhar com a mãe. Como um típico paraense, ele levou diversos temperos e técnicas da culinária do estado para a atração nacional.

Como alguém que conhece e está participando de uma competição de culinária, Lucas veio ao Grupo Liberal nesta segunda-feira (22) indicar três realities shows para quem gosta de acompanhar esse universo da cozinha e receitas.

A primeira indicação é um pouco inusitada. “Requentados e Repaginados” está disponível na Netflix. “Os participantes precisam criar pratos gostosos de sobras de alimentos. Quem faz os melhores pratos vence e ganha o prêmio em dinheiro”, explica Lucas. “O que mais me faz gostar desse reality e faz eu indicar para todos é a criatividade dos participantes, porque está muito envolvido com a realidade do cotidiano de muitas pessoas”, diz ele.

O segundo reality que ele recomenda é outro disponível na Netflix. “Mandou Bem” é um reality sobre confeitaria que envolve cozinheiros que não tem experiência com a cozinha e mesmo assim se aventuram na competição. “Os participantes precisam refazer pratos doces bem complicados, afinal, quem se sair melhor na disputa ganha o prêmio em dólares”, começa ele.

“Esse reality é, sem dúvida, um dos mais engraçados que já vi. Além disso, é muito desafiador pelos pratos que têm que ser recriados. Você dá risada do começo ao fim. Parece que o que tem para dar errado, vai dar. Eu indico muito para quem gosta de ver desastres engraçados na cozinha, esse é o programa certo para assistir e dar muitas risadas com a família toda”, indica Lucas.

Por fim, a última indicação está disponível no Prime Vídeo e é comandado por Tiago Abravanel. “Frente a Frente” apresenta uma disputa entre famílias pela melhor comida caseira do Brasil.

“Eu super indico esse reality pela originalidade que ele tem, pela regionalidade de cada família e pelo trabalho em equipe que, ao mesmo tempo, que é bom, se torna complicado pela questão de que muita gente fazendo a mesma coisa pode atrapalhar se não tiver uma organização. É um programa que emociona, faz a gente dar muitas risadas e torcer muito por uma família do Brasil, sem contar que conhecemos muitas comidas que esse nosso país tem”, conclui ele.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)