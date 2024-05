Fã de Alane comemora aniversário com tema em homenagem à atriz paraense

A jovem Luísa usou suas redes sociais para mostrar o tema de seu aniversário de 19 anos, uma homenagem à Alane Dias. Na postagem, a admiradora da atriz paraense segura um bolo com fotos de Alane. "Você no meu dia especial", escreveu ela. A publicação de Luísa repercutiu e alcançou a artista, que agradeceu o carinho com a legenda "coisa linda", seguida de um coração.

Ao ver que foi notada pela famosa, Luísa postou um agradecimento à paraense no X. "Eu venci muito" e "meu presente de aniversário", reagiu a fã.

Além de Alane, Luísa também é fã das ex-BBB's Juliette (BBB 21) e Isabelle Nogueira, para quem também preparou uma homenagem especial, totalizando três versões de sua festa de aniversário, com um bolo dedicado a cada uma.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)