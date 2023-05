Ana Maria Braga comenta jantar do paraense Lucas Moreira ao vivo, no Mais Você

O paraense Lucas Moreira foi o último participante a mostrar seus dotes culinários no Jogo de Panelas, no Mais Você, da TV Globo. No programa desta quarta-feira, 17, foi exibido a sua apresentação ao quarteto que disputa com ele.

O Mais Você exibiu a preparação do jantar, mostrando alguns perrengues que o participante passou, um dia antes.

Ao vivo, Ana Maria Braga e Louro José comentaram o evento de Lucas com a presença dele. Antes de sentar para tomar café, a apresentadora elogiou o look escolhido pelo paraense, desde as peças de roupa, um all jeans com pingos de tintas coloridas, até o calçado, um tênis branco cheio de alfinete.

VEJA MAIS

Um dos destaques no jantar, foi a ausência de Lucas na sala, pastel queimado, textura do filé e ponto do merengue. Os três pratos apresentados no evento, foram também experimentados vivo por Ana Maria Braga e Louro José.

Além de provarem, a dupla também deu dicas de como melhorar o que não está tão bom. Por exemplo, ao vivo, falaram do ponto da calda da sobremesa e da farofa de ovo do jantar principal.

Ao provar o prato principal de Lucas, Ana Maria e Louro José pontuaram sobre a ausência de um pouco de sal, mas ‘soltaram os cachorros’ para o quitute.

No jantar com o tema 'Uma noite em novelas', Lucas se vestiu de Comendador José Alfredo e teve como atração, uma cena narrada. No jantar, ele apresentou como entrada ‘as delícias de dona Jura’, prato principal a ‘Avenida Brasil’ e sobremesa ‘Os mistérios de Pantanal’.

“É um sonho estar aqui, desde pequeno te acompanhava e anotava as receitas. Ter esse espaço aqui, para homens, antigamente dizia-se que cozinhar era coisa de mulher. E hoje estar aqui é muito gratificante. Que bom que você está quebrando esses paradigmas e que bom eu estou nesse quadro. Eu profetizei isso para mim”, disse o paraense emocionado, com os olhos cheios de lágrimas.

Lucas presenteou Ana Maria Braga e o Louro José com alguns produtos regionais em uma paneiro, como artes em miriti, bombons regionais, cheiros do Pará, cerâmica marajoara e perfumes de ervas.

PONTUAÇÃO

Nesta etapa, os participantes davam notas uns para os outros. São cinco pessoas disputando a premiação de R$ 15 mil.

Amanhã, 18, é a final do programa com o quinteto ao vivo no Mais Você.

Todos os participantes seguem com uma nota oculta, que será revelada apenas na final, além disso, ainda tem a votação popular, o que mudará a pontuação até momento.

Lucas estava com um ponto antes de apresentar seu jantar, ele foi adquirido ao adivinhar o elemento surpresa de outro participante. Além disso, ele ganhou mais um ponto, porque ninguém adivinhou o seu elemento, que era requeijão, com isso ele vai para a final com 26,5.

A colocação dos seus adversários são: Daniel com 29,5, Jaqueline com 28,5, Marcelo com 28 e Juliana com 26 pontos.