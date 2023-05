Mais Você exibe jantar de paraense no ‘Jogo de Panelas’

Hoje, 16, o jantar realizado pelo paraense Lucas Moreira para o reality ‘Jogo de Panelas’ irá ser exibido no ‘Mais Você’, da TV Globo, a partir de 10h35. O tema escolhido por ele foi 'Uma noite em novelas'".

Lucas precisou entregar um jantar completo, mas também destacar o tema na decoração e com uma atração. “O meu maior desafio será a sobremesa que preparei para os meus convidados/participantes, pois foi um processo que teve alguns imprevistos inesperados. Além, da sobremesa o outro desafio será o de agradar a todos, pois o meu jogo foi ser bem crítico, então vamos esperar como vai ser recebido tudo isso”, disse.

Vestido de Comendador José Alfredo, personagem de Alexandre Nero em "Império", Lucas se caracterizou com detalhes do personagem com roupas pretas, perucas e anéis. No cardápio estavam os temperos paraenses. “Claro que usei, mesmo que meu tema não tenha sido nada do cenário paraense, porém, eu usei alguns ingredientes paraenses nos pratos, como jambú, cupuaçu e a nossa tão querida farinha de mandioca de Bragança. Infelizmente, não consegui usar tantos ingredientes regionais, devido à dificuldade para encontrar aqui em São Paulo”, antecipou.

O paraense apostou ainda nos personagens marcantes das telenovelas, destacando os bordões. “O meu jantar contará com muitas cenas que marcaram a dramaturgia brasileira, em faixas que vão do teto até ao chão, espalhadas por toda a casa. Na mesa posta, optei pelas cores preto e branco, com uma toalha de mesa de papel feita à mão, com lettering de bordões de novelas que marcaram, como exemplo ‘não é brinquedo, não’ de Dona Jura, ou ‘tô certo ou tô errado?’, de Sinhozinho Malta, entre outros que são lembrados até hoje. Nos pratos que escolhi para servir aos meus convidados, tem como entrada ‘as delícias de dona Jura’ que faz homenagem a personagem de Solange Couto, em O Clone, que nada mais é que pastéis recheados com queijo branco, mussarela ralada, molho branco com requeijão e pimenta biquinho, acompanhado de uma molho verde”, disse.

“Já no prato principal, eu chamei de ‘Avenida Brasil’, uma novela que marcou uma geração e que até hoje é lembrada, nele será servido um filé mignon ao molho de vinho, acompanhado de Arroz à Piamontese, farofa de ovo, um prato que é bastante marcante e que faz jus ao nome dado. Na sobremesa para adoçar o paladar dos participantes eu escolhi o ‘Os mistérios de Pantanal’, que trago um clássico paraense, chamado taça da felicidade, para destacar a nossa culinária, usei cupuaçu no creme para que todos possam conhecer e degustar, espero que eles gostem e me deem nota alta, além de que esse ano teremos um ponto extra do Chef Flávio Frederico para a melhor sobremesa. E já na atração da noite, eu escolhi uma dinâmica chamada ‘Cena narrada’, que trata de uma cena conduzida pelo Ator e diretor de teatro Caio Noah, na qual deu um personagem para cada convidado, pediu que eles entrassem no personagem enquanto ele dirigia a cena e falava o que era para ser feito, literalmente uma noite em novelas”, acreditou.

Na quarta-feira, 17, Lucas estará tomando café com a Ana Maria Braga, no Mais Você. “Estou com essa expectativa imensa, pois acompanho a Ana, desde criança, quando anotava as receitas para fazer e ver ela pessoalmente, será a realização de um sonho de criança, sem falar que vai ser participando de um reality que sou apaixonado e acompanho desde 2017. Vou comer tudo um pouco, afinal, não é todo dia que a gente toma café com a Ana Maria e tem toda aquelas coisas gostosas, não vou perder essa oportunidade e ainda vou dar comentário”, finaliza.