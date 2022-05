Reality de Ana Maria Braga tem blackface e apresentadora interrompe quadro

O "Mais Você" desta sexta-feira (20) teve a exibição do último jantar do reality "Jogo de Panelas", com tema inspirado na África. Os participantes foram vestidos a caráter, mas um deles decidiu pintar o próprio corpo para simular a pele negra, prática racista conhecida como blackface.

A apresentadora Ana Maria Braga pausou a exibição do quadro, chamou uma especialista no tema para explicar o erro e advertiu o participante Anderrupson: "A gente está tentando esclarecer aqui para que isso não ocorra nas festas, nos lugares em que você for. É um comportamento que não deve mais se repetir".

O participante Felipe, anfitrião do jantar e homem negro, também se pronunciou: "O Anderrupson estava muito legal, mas mais uma vez ele traz a ingenuidade, né? Não precisa se pintar de negro. A gente não brinca de ser negro, a gente é de verdade. A gente tem toda uma história e isso é muito sofrido".

Rosane Borges, a jornalista chamada pelo programa para explicar a questão, afirmou: "Foi um recurso muito utilizado pela aristocracia escravagista que fazia da técnica do blackface uma forma de estereotipar, de negar a humanidade das pessoas negras".

"Esse esclarecimento é parte da essência do nosso programa, e é bom para todo mundo aprender. Dito isso, acho que tem um monte de gente.que não percebe ainda. Mas tá na hora, né? Já está tão dito isso, prestar atenção no outro, respeitar o outro", completou Ana Maria Braga.