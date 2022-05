Motorista de aplicativo expulsa passageira após comentários racistas

Um motorista de aplicativo viralizou na internet depois de expulsar uma passageira de sua carri após a mulher fazer comentários racistas. A passageira disse ao motorista que ele era "um cara normal", se referindo ao fato de ele ser um homem branco.

O homem, chamado James W. Bode, grava a situação e pede para que a mulher se retire do veículo. O caso aconteceu na Pensilvânia, Estados Unidos.Ao ver o condutor, mulher disse “uau, um cara branco” e perguntou se o motorista era “uma pessoa normal que fala inglês”. Em seguida, James afirma que a fala da mulher é inadequada e questiona: "se alguém que não fosse branco estivesse sentado neste banco, qual seria a diferença?".



A passageira estava acompanhada por outra pessoa, que ameaçou o motorista com um soco.



Nas redes sociais, o motorista agradeceu o apoio dos internautas. "Para todos que estão me procurando e mostrando seu apoio, obrigado. Agradeço, de verdade. Mas é assim que deve ser em todos os lugares, sempre. Eu não deveria ser 'o cara' que fez ou disse aquilo... todos nós deveríamos ser essa pessoa", escreveu o condutor.