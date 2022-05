Passageiros acusam mulher de racismo em estação do metrô de São Paulo; polícia investiga o caso

Passageiros de uma estação de metrô de São Paulo acusaram uma mulher loira de racismo. A mulher teria perguntado à vítima, Welica Ribeiro, se ela poderia ‘tirar o cabelo’ de perto, caso contrário, poderia ‘passar alguma doença’. As informações são do Jorna da Globo.

VEJA MAIS

“A mulher falou assim: ‘moça, você podia dar licença e tirar seu cabelo? Você pode passar alguma doença para mim’. Falou com cara de cinismo mesmo”, disse Samuel Lopes, que estava ao lado de Welica no metrô e testemunhou a cena.

Após o ocorrido, outros passageiros impediram a saída da mulher até a chegada da polícia. O caso gerou uma grande confusão no local.

A vítima é do Rio de Janeiro e estava com o irmão e os pais quando a mulher começou a falar de seu cabelo. Ela compareceu à delegacia junto com o irmão e Samuel.

No termo de depoimento que o irmão da vítima prestou, a mulher que fez as ofensas está identificada com o nome de Agnes Vajda, que aparece nas redes sociais como assistente consular do Consulado da Hungria em São Paulo.

“As pessoas precisam entender que precisamos ser respeitados. A gente merece respeito”, desabafou Welica.