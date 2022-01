Cliente reclama de 'entregador negro' em aplicativo de delivery

Mais um caso de preconceito ganhou repercussão na web, gerando revolta tanto entre internautas como entre os profissionais que atuam como entregadores de aplicativo. E foi exatamente um deles o alvo de uma mensagem racista deixada por um cliente na plataforma de delivery, na madrugada desta sexta-feira (21), em Goiânia (GO). No perfil do estabelecimento, além de avaliar o serviço com uma nota bem ruim, o cliente deixou a seguinte observação para justificar o fato de não ter gostado: “entregador negro”. As informações são do portal Metrópoles.

Vanderley de Souza Costa Júnior, proprietário e responsável por checar as avaliações feitas no perfil do estabelecimento, disse que custou a acreditar no que leu. “Fiquei surpreso com o comentário. Não é possível que exista uma pessoa tão desumana assim”, declarou. Segundo ele, por volta de meia-noite o entregador saiu para deixar o pedido feito pelo cliente - um açaí - e o tempo todo ele fez questão de monitorar e acompanhar pela plataforma a conclusão do serviço.

Além de avaliar o serviço com a pior nota possível, o cliente justificou: “entregador negro” (Reprodução)

Chamou a atenção dele o fato do cliente ter recomendado que o entregador não acionasse a portaria ou conversasse com o porteiro do prédio quando chegasse. Dessa forma, ele foi avisado pelo aplicativo sobre a chegada do produto e desceu pessoalmente para receber o pedido. “Ele agiu super natural, só olhou indiferente. Demos o maior suporte, atendemos a solicitação dele e hoje ocorreu isso. Achei super desnecessária a avaliação, ainda mais cometendo um crime como esse”, contou Vanderley ao portal Metrópoles.

O comerciante fez questão de responder o comentário (Reprodução)

Ainda segundo Vanderley, o entregador vítima de racismo já faz entregas para o estabelecimento há dois anos. Essa foi a primeira avaliação negativa recebida pela lanchonete. Ao consultar o CPF cadastrado no perfil do cliente ele observou que trata-se do número do documento da mãe do rapaz. O que se sabe, até então, com base nos dados cadastrados pelo cliente no aplicativo, é que ele se chama Heitor, é jovem e mora em um bairro da região sudoeste da capital goiana.

Vanderley denunciou o caso à polícia, que vai abrir uma investigação para identificar o autor da mensagem. No final da tarde desta sexta-feira, Um grupo de entregadores de aplicativo se reuniu na porta do prédio onde foi feita a entrega para fazer uma manifestação.