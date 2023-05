Jogo de Panelas 2023: Paraense Lucas Moreira participa de reality no 'Mais Você', da Ana Maria Braga

O paraense Lucas Moreira, 28 anos, está disputando o ‘Jogo de Panelas 2023’, do Mais Você, da Globo. O publicitário e produtor de conteúdo foi apresentado no programa de hoje (1º). Além dele estão: Daniel da Silva Santos, 34 anos, correspondente bancário; Jaqueline Siqueira de Mattos, 44 anos, motorista de aplicativo; Juliana Barbosa de Faria, 39 anos, professora; e Marcelo Bonato, 42 anos, cervejeiro.

Ao som do carimbó, Lucas falou dos temperos paraenses, que trouxe de casa. Morando em São Paulo, no bairro da Liberdade, o paraense disse que está na disputa para ganhar. “A minha relação da comida vem desde os 7 anos, aprendi a cozinhar com a minha mãe”, contou.

“Sou muito competitivo, marcante e bem humorado, gosto de conquistar as pessoas. Quem me conhece sabe que eu entro para ganhar”, antecipa.

Ele apresenta o seu jantar no próximo dia 15, ao vivo, com Ana Maria Braga. Lucas já contou o seu tema: " Esse ano a dinâmica será diferente, vai ser um dia só para a preparação do jantar e outro só para jantar completo, com o comentário lá no programa ao vivo. No dia 15, vou ao programa tomar café com ela e comentar meu jantar. O meu tema será 'Uma noite em Novelas'".

E claro, que o criador de conteúdo não deixou de lado os sabores paraense. "Usei vários sabores no Pará, porque sei o valor e delícia que são os nossos ingredientes, inclusive importados de Belém mesmo, como: jambú, farinha de mandioca e cupuaçu", contou.

No ‘Jogo de Panelas 2023’ os participantes são apaixonados pela arte de cozinhar. Eles são responsáveis por proporcionar uma experiência gastronômica completa, de temática de sua escolha, aos demais. A recepção não se limita ao jantar, que precisa ter entrada, prato principal e sobremesa, mas inclui a decoração do ambiente e uma atração. Os convidados são os quatro outros concorrentes, que também precisam entrar no clima do tema ao se caracterizarem.

“Muito chique né, representando o nosso PARAZÃO. Foi seleção, eu me escrevi e fui escolhido pela Ana Maria entre os 5 participantes”, explicou Lucas.

O encontro com a Ana Maria Braga também mexe com o coração do paraense: "A expectativa é de realizar um sonho de criança que até agora não caiu a ficha, pois cresci vendo e anotando receitas dela, além disso é realização de outro sonho, que é participar desse reality que acompanho desde 2017, quando teve a edição de Belém. Sem contar que vou levar um pouco do nosso Pará lá pro estúdio, com muito amor e regionalidade".

ENTENDA A DISPUTA

Com o jantar finalizado, juntando a comida e a recepção, os adversários dão suas notas ao anfitrião da vez, e aí cabe a estratégia de cada um. Na sequência, é a vez dos chefs convidados provarem os elementos do jantar e darem suas avaliações.

Dario Costa é o chef responsável por avaliar os pratos, com exceção das sobremesas, que ficam a cargo da pontuação dada pelo chef confeiteiro Flavio Federico. Todas as notas têm o mínimo de cinco e o máximo de 10 pontos, com intervalo de 0,5 pontos.

No ‘Jogo de Panelas 2023’, prevista para o dia 16, serão consideradas todos as notas dadas com a somatória do melhor jantar votado pelo público, por meio do Gshow.

Decoração, atrações e figurinos também contam pontos, e celebridades ou personalidades ligadas aos temas são convidadas para a missão desta avaliação.

O concorrente que acumular mais pontos é o vencedor.