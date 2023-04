Irmã de Gabigol usa mesma roupa de Paula Freitas, mas aposta em ousadia

O look de Paula Freitas foi um dos mais elogiados na final do BBB 23. Depois que a biomédica desfilou com o macacão de renda preto embaixo de um vestido tomara que caia de couro na mesma cor, no programa ao vivo desta terça-feira (25), ela compôs o look da festa com a peça debaixo e por cima um short jeans.

Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, também apostou no mesmo look. Ontem (27), a jovem usou o seu perfil no Instagram para mostrar o macacão rendado, todo transparente, usado por ela.

Diferente da paraense, a influenciadora ousou e não usou nenhum composição por cima. A calcinha preta fio dental e os seios cobertos por adesivos ficaram evidentes no look, que colocaram em destaque as curvas de Dhiovanna.

A influenciadora postou vídeos também curtindo shows do MC Maneirinho e DJ Zulu.