Sem ser seguida por ex-namorado, Paula Freitas conta que ainda não teve encontro pós BBB 23

Enquanto estava confinada dentro da casa do BBB 23, a paraense Paula Freitas falava bastante sobre seu o ex-namorado Michel Ailis. No programa, ela ainda teve um ‘envolvimento’ com Ricardo Alface. Porém, quando colocou os pés fora da casa no dia 14 de fevereiro, a vida da biomédica mudou.

Com a agenda cheia de trabalho, Paula agora mora em Goiânia, no Goiás, e vive em ponte aérea, se dividindo com trabalhos em São Paulo e Rio de Janeiro.

“Não falei com ele ainda. Tenho interesse em conversar com ele, sim, mas acho que o momento não é agora. Cuidei do Michel por muito tempo, ficamos juntos por seis anos. Agora é o momento de cuidar de mim. Também tem que ver se ele vai querer conversar comigo. Tenho vontade, mas não conversei porque não é a hora”, disse Paula em entrevista para O Globo.

Michel já tinha revelado que após a eliminação da paraense que esperava por ela. Em janeiro, ele chegou a viajar de São Luís, no Maranhão, até o Rio de Janeiro para vê-la na Casa de Vidro. A curiosidade é: Michel não segue Paula nas redes sociais, mesmo que a ex-BBB o siga.

Até o momento o encontro presencial ainda não ocorreu.