BBB 23: Ex de paraense viaja 3 mil km para ver a participante da Casa de Vidro

Na manhã desta quarta-feira (11), a participante paraense da Casa de Vidro, Paula Freitas, recebeu uma visita inesperada do ex-namorado no local. Michel Ailis é bancário e estava de férias em São Luís, no Maranhão, quando soube que a jovem estava participando da dinâmica. Sem pensar duas vezes, ele se organizou para visitá-la.

"Na hora que eu fiquei sabendo, já comprei uma passagem, saí correndo e vim pra cá. Cheguei pela manhã, não consegui fazer uma reserva de hotel. Deixei só minha mala lá e vim para o shopping esperar abrir para conseguir falar com ela", disse ele, em entrevista ao GShow.

O relacionamento dos dois durou 6 anos e terminou em maio de 2022. Ao vê-lo, Paula disse que Michel é o amor da vida dela.

Mesmo após o fim do relacionamento, o bancário afirmou que sente ciúmes da ex. "Estou morrendo de ciúmes, lógico (...) Independente dela se envolver com alguém ou não... Ela está solteira, eu também, vida que segue. Mas o carinho é o mesmo", falou.

Michel ainda contou que torce pela biomédica e fará campanha por ela nas redes sociais. "A repercussão está gigantesca na minha cidade, Marabá, na cidade dela, Jacundá. O meu apoio é total pra ela. Apesar da gente não estar junto, a gente tem um relacionamento de amizade, e isso que importa. Minha torcida é gigantesca! Minha família, a família dela... O Pará está mobilizado para colocar ela dentro da casa", contou.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)