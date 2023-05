Mais Você: Paraense Lucas Moreira empata no reality Jogo de Panelas; seu adversário se torna campeão

O paraense Lucas Moreira, terminou o reality Jogo de Panelas, do Mais Você, da TV Globo, com 36,5 pontos. A final ocorreu hoje, 18, ao vivo no programa.

Todos os cinco participantes do reality, tomaram café com a Ana Maria Braga e Louro José, hoje. Eles debateram alguns momentos do Jogo de Panelas e juntos, ouviram o resultado.

Um dos destaques, foi a troca de farpas de Lucas e Daniel ao longo do reality. Os participantes divergiam em alguns momentos.

Pontuação final do Jogo de Panelas (Globo)

O vencedor foi Daniel, que levou o prêmio de R$ 15 mil para a casa, após atingir a 43,5 pontos. Marcelo teve a pontuação de 40, Juliana ficou com 36,5, igual ao paraense, e Jaqueline, recebeu a menor pontuação, ficando com 36.

VEJA MAIS

Neste último dia do reality gastronômico, artistas e personalidades avaliaram os looks dos anfitriões. Scheila Carvalho analisou os figurinos do tema Egito, Érico Brás da Noite Baiana e Claudia Ohana as roupas mais aterrorizante. Para o jantar Noite de Novelas, Hugo Gloss também elegeu a melhor caracterização.

O vencedor Daniel, que escolheu o tema Noite Baiana, foi o cozinheiro que somou as maiores notas e, emocionado, agradeceu o prêmio: "Vou sair do vermelho. Obrigada aos meus amigos que nos momentos mais escuros da minha vida me ajudaram para caramba. Queria agradecer ao Hospital da Mulher da Bahia que teve tanta cuidado com minha mãe. Ela falou: 'se concentra, que você vai vencer'. Foi a última vez que ouvi a voz dela e esse prêmio é dedicado a ela".