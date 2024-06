Paraense Taty Pink relembra em reality a traição inesperada após seu casamento: 'Meu mundo caiu'

A cantora paraense Taty Pink, que está no reality A Grande Conquista 2, da TV Record, relembrou, na madrugada desta sexta-feira (31), o período em que foi traída pelo então marido.

Durante conversa com Hideo, no sofá da sala, a cantora revelou que foi traída sete meses após seu casamento, em 2016, com uma colega de trabalho.

"Meu mundo caiu aquele dia, eu chorava muito. Nunca imaginava que poderia acontecer aquilo", contou.

Taty disse que, durante o ocorrido, desenvolveu crises de ansiedade: "Por causa disso, peguei o celular, com mensagem, foto, tudo". "Desde aí, tudo se foi, se acabou", relembra.

A paraense contou ainda que manteve a relação com o marido após a traição. "Besta, dependente emocional", afirmou.