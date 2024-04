Cantora paraense Taty Pink, do hit ‘Antes de ir’, entra para reality show ‘A Grande Conquista’

A cantora paraense Taty Pink, de 34 anos, que ficou conhecida pelo estouro da música “Antes de ir”, foi confirmada no reality show "A Grande Conquista", da TV Record, nesta quinta-feira (18). Ela é um dos cem nomes confirmados para a nova edição do programa, que começa a partir do dia 22 de abril, às 22h30. Os participantes disputam um prêmio de R$ 1 milhão.

Estão confirmados também a ex-paquita Cátia Paganote; o ex-”De Férias Com o Ex”, João Hadad; o cowboy Marcus Vinícius, que participou do “No Limite”; Vini Sassone, de “Ilhados com a Sogra”. O reality terá ainda a participação da irmã do ex-BBB Cezar Black, Aline Bina, a mãe de MC Gui e Brunno Danese, entre outros.

Inicialmente, 100 participantes entraram para a Vila em um confinamento que começa no domingo (21). Após enfrentar uma série de dinâmicas e provas, apenas 20 seguirão para a segunda fase do programa, a Mansão, onde entram para disputar o prêmio final.