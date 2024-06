Gracyanne Barbosa chora ao falar de Belo em entrevista para Virgínia Fonseca: 'Amor da minha vida'

Gracyanne Barbosa se emocionou ao falar sobre o fim do casamento com Belo. Ela foi entrevistada no programa Sabadou, do SBT, que vai ser exibido neste sábado (1º).

O casal se separou em abril deste ano, após 16 anos juntos.

A influenciadora contou para Virgínia Fonseca que o músico teve uma importância muito grande na sua vida sentimental: "Sempre vai ser o amor da minha vida".

"Independente de estarmos juntos ou separados, [Belo] sempre vai ser o amor da minha vida. É uma pessoa que admiro muito, que mudou a minha de todas as formas, me ensinou a importância do amor. Não só com ele, mas com as pessoas que vivem ao redor", contou.

Gracy também falou sobre uma possível reconciliação: "A partir do momento que cai na imprensa, surgem tantas mentiras, fica mais difícil de lidar. Por mais que surjam coisas que você sabe que são falsas… É tão pesado, você se sente exposta, tem que dar satisfação".

"Muitas vezes dou uma declaração, e ela é colocada completamente diferente do que eu disse. Esquecem que somos seres humanos, que machuca", completou.