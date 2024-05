Belo e Gracyanne estão juntos? Aliança e vídeo sobre ‘voltar com ex’ geram especulações na web

Os fãs de Belo e Gracyanne Barbosa começaram a especular nas redes sociais que o ex-casal pode estar planejando reatar o casamento. Isso porque, os dois passaram a dar pistas, dos últimos dias para cá, que uma possível reconciliação. Na última segunda-feira (20/5), Tirullipa compartilhou um vídeo abordando o assunto. “Eu me despedindo da amiga depois de passar duas horas falando mal do ex sabendo que já, já ela vai voltar com ele”, escreveu o humorista, que aparece conversando com a musa fitness.

Assista ao vídeo:

Nos comentários, Gracyanne deixou emojis dando risada. “Tudão vai voltar, eu sei. Deixa começar as chuvas e aquele friozinho em um Belo dia", brincou uma seguidora.

No mesmo dia, Belo surgiu no programa “Conversa com Bial” usando a aliança de casamento no dedo. Veja: