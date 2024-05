Gracyanne diz que buscou ajuda para se reerguer após separação de Belo: ‘A cabeça pira’

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais na última semana para desabafar com os seguidores. Após abrir uma Caixinha de perguntas, a influenciadora fitness foi questionada sobre como tem feito para “se reerguer” após a separação de Belo, com quem foi casada por quase duas décadas. A separação do ex-casal foi anunciada no início de abril.

Nos Stories, Gracyanne relatou que tem buscado manter o equilíbrio psicológico e não se lamentar pelo divórcio. “Me aproximei mais de Deus, busquei ajuda, estou sempre rodeada de amor, focando no meu trabalho e projetos, passei a ouvir mais músicas e reflexões”, disse.

Belo e Gracyanne completariam 12 anos de casados no último sábado (18/5). Questionada sobre como se sentia na data, a musa fitness afirmou que passou o dia inteiro pensando nisso e refletiu como tudo mudou após a separação.

“Passei o dia pensando nisso, recebi algumas mensagens de pessoas próximas, que estiveram conosco neste dia especial e acompanharam tudo. Um misto de pensamentos e sentimentos, não consigo nem expressar em palavras. Um dia feliz se tornou um dia difícil”, declarou.

A vida de solteira de Gracyanne também foi assunto em seus Stories. Ela contou que no mesmo dia após anunciar a separação, recebeu convites para sair e jantar. No entanto, deixou claro que não está interessada em ninguém.

“As pessoas automaticamente acham que estar solteira é estar procurando alguém, mas não é! Estou no meu processo de cura, de mudança, entre outras coisas que não quero falar agora”, disparou.