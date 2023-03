Selena Gomez se torna a primeira mulher a alcançar a marca de 400 milhões de seguidores no Instagram

A cantora, atriz e empresária Selena Gomez, de 30 anos, bateu mais um recorde no Instagram. A mulher mais seguida da rede social também foi a primeira a atingir a marca de 400 milhões de seguidores. A artista estadunidense aproveitou a ocasião para publicar diversas fotos ao lado de fãs, ao longo dos anos de sua carreira.

A cantora se tornou a mulher mais seguida do Instagram a algumas semanas, ao ultrapassar a modelo Kylie Jenner. Ela já havia assumido o posto em 2019, mas perdeu a posição, recuperada após uma recente confusão envolvendo a esposa do seu ex-namorado, Hailey Bieber, e a modelo da família Kardashian.

Agora, Selena é a terceira pessoa mais seguida do mundo, atrás apenas de Lionel Messi, que tem 442 milhões de seguidores e a foto mais curtida do Instagram, e de Cristiano Ronaldo, pessoa mais seguida do mundo, com 562 milhões de seguidores. Veja a publicação de comemoração da cantora:

Quem é Selena Gomez?

Selena Gomez é uma artista norte-americana que começou sua carreira como atriz na televisão e, posteriormente, fez uma transição bem-sucedida para a música. Aqui estão algumas das suas músicas mais famosas e séries/filmes mais populares:

Músicas mais famosas:

"Come & Get It";

"Good for You";

"Kill Em with Kindness";

"Lose You to Love Me";

"Hands to Myself";

Séries/Filmes mais famosos:

"Os Feiticeiros de Waverly Place" (2007-2012);

"Spring Breakers: Garotas Perigosas" (2013);

"13 Reasons Why" (2017-2020);

"Hotel Transilvânia" (2012);

"Os Mortos Não Morrem" (2019).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)