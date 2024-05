Dorama ‘All Of Us Are Dead’ tem 2ª temporada adiada para 2026; entenda

O K-drama “All Of Us Are Dead”, dorama original Netflix, teve a segunda temporada adiada para 2026 - quatro anos após o início da produção. Lançada em 2022, a obra terá gravações apenas em 2025. O dorama é dirigido por Lee Jae Gyoo e estrelado por Park Solomon, Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun e Yoo In-soo.

As gravações iniciariam em junho de 2024, na Coreia do Sul. Entretanto, para garantir um ambiente melhor para a produção e um nível alto de desempenho, houve o adiamento. As informações são do What’s On Netflix.

K-drama "All Of Us Are Dead", dorama de suspense (Reprodução)

A primeira temporada de “All Of Us Are Dead” está disponível no catálogo da Netflix. A trama acompanha os alunos de Hyosan sobrevivendo a um apocalipse zumbi. Sem poder sair do local, os estudantes não conseguem contato com o mundo exterior e precisam lutar pela vida.

Confira o trailer de “All Of Us Are Dead”

O dorama é baseado no webtoon (quadrinho sul-coreano) “Now at Our School”, de Joo Dong-geun. A segunda temporada de “All Of Us Are Dead” foca na sobrevivência dos zumbis, com toques de humor, segundo o diretor Lee Jae Gyoo.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)