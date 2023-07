MC Marcinho volta a respirar com ajuda de aparelhos após infecção pulmonar

O cantor MC Marcinho, de 45 anos, continua internado no Hospital Copa D'Or, na zona sul do Rio. O ícone do funk espera por um transplante de coração. Há mais de um mês no hospital, o artista voltou a respirar com a ajuda de aparelhos.

A informação foi dada nesta quarta-feira (26). Mesmo com situação estável e necessitando ainda de cuidados intensivos, MC Marcinho estava respirando sem ajuda de aparelhos, mas agora precisou contar novamente com a ventilação mecânica. Quem contou sobre a situação foi Mauro Garcia, irmão do artista, emconversa com Quem, hoje (27).

"Ele voltou [a respirar com a ajuda de aparelhos] porque está com uma infecção pulmonar. Os médicos colocaram [a ventilação mecânica] para poder ajudar ele a respirar, para ele não fazer esforço. Ele tem que estar bem porque pode aparecer um coração a qualquer momento", conta.

Mauro disse que a família está muito confiante na melhora de Marcinho e firme e forte nas orações: "Estamos orando para que apareça logo um coração. Minha irmã e eu estamos sempre no hospital, mas com todo cuidado. Os médicos pedem para estarmos sempre de máscara e cuidamos muito da higienização. Quanto mais gente visitando, maior o risco de infecção. Ele está com a imunidade baixa. E temos que evitar passar qualquer coisa para ele".

De acordo com ele, quando MC Marcinho estava respirando sem ajuda de aparelhos, ele assistiu a vídeos de amigos e fãs que estão torcendo por ele. "Todos nós estamos muito confiantes. Agora é aguardar mais um milagre ser feito. Se não fosse o coração artificial, ele não estaria mais aqui", diz, explicando que o funkeiro não estava falando, mas interagia com a família. "Ele estava respondendo por gestos. Mostramos vídeos das orações, do carinho de todo mundo com ele, das mensagens de famosos", disse.