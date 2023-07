MC Marcinho, dono do hit 'Glamourosa', sofre parada cardíaca e é intubado em estado grave; vídeo

O MC Marcinho, o 'Príncipe do Funk', está internado no Hospital Copa d'Or em estado muito grave. Há um mês internado com problemas de saúde, o músico teria piorado nesta segunda-feira, 10.

Bastante abalado, irmão do cantor, Mauro Garcia, falou que ele precisou ser intubado após ter uma parada cardíaca e que seu estado é considerado grave pelos médicos. Nas imagens, que circulam nas redes sociais, ele pede orações para o artista.

MC Marcinho é cardiopata e já enfrentou graves problemas cardíacos no passado. Recentemente, ele passou por uma cirurgia para trocar o marca-passo.

“Eu queria pedir pras pessoas me ajudarem em oração pelo meu irmão. Ele piorou, teve que intubar. Minha família é tudo o que eu tenho”, desabafou o empresário no vídeo. Na postagem, ele explica na legenda o que está ocorrendo: “Galera, boa noite a todos. Peço a vocês e à família de vocês que orem pela vida do nosso amigo e ícone do funk, MC Marcinho. Ele se encontra internado e a situação dele não é nada boa. Acabamos de saber que ele teve que ser intubado às pressas 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 Vamos orar, rapaziada".

Ele usou as redes sociais para pressionar o plano de saúde, para que sua cirurgia do coração fosse liberada. Marcinho foi operado dias depois. Isso ocorreu em março. Em maio, o artista esteve no programa 'É De Casa', da Tv Globo, e preocupou os fãs. Ao cantar com Babu Santana, MC Marcinho pareceu bastante debilitado.