MC Katia passa por cirurgia para retirar tumor e perde parte do pé com amputação: 'está necrosado'

Os mais de 140 mil seguidores de MC Katia, a pioneira no funk, tem acompanhado no Instagram a sua batalha. Na última semana ela se operou para retirar um mioma do útero. O tumor benigno foi descoberto pela funkeria há cerca de um ano, porém, ela só conseguiu passar pela cirurgia agora.

Em virtude de tanta demora para realizar o tratamento, o problema de saúde dela acabou afetando os rins e a cantora teve trombose em uma das pernas. Por isso, ela irá perder parte do pé, que necrosou.

VEJA MAIS

No seu perfil no Instagram, ela contou que precisa de ajuda financeira e relatou um pouco sobre o que tem passado. "Infelizmente por conta da gravidade do quadro clínico será necessário a amputação de um membro da perna", escreveu.

Katia está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, e se recupera da operação. "Ainda tenho uma luta, pois ainda estou com problemas de circulação na perna. Infelizmente, vou perder metade do pé, que está necrosado", disse ao jornal Extra.