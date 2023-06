Com problemas de saúde, MC Kátia pede ajuda: 'Estou sem andar'

Uma das pioneiras do funk no Brasil, MC Katia, conhecida como "A Fiel", ressurgiu nas redes sociais nesta segunda-feira, 19, após um relato que estaria passando por sérios problemas de saúde. A funkeira, que hoje tem 47 anos, contou que há um ano descobriu um tumor beligno e vem lidando com complicações da doença.

Katia contou ainda que, devido ao tumor, ela teve os rins comprometidos e já não consegue mais andar. "Há um ano, estou passando por problemas sérios de saúde. Hoje me encontro totalmente debilitada de tudo. Tenho um tumor beligno no meu útero. Vou operar e perder o útero e o ovário. Por causa desse mioma, meus rins estão parando de funcionar. E isso está me prejudicando, pois eu não estou conseguindo mais andar. Preciso tirar esse mioma para os meus rins voltarem a funcionar e eu poder voltar a andar", contou ela chorando, em vídeo.

Kátia mostrou os exames, a perna e contou que está sendo tratada pela SUS, que, segundo ela, terá que remarcar a cirurgia que estava agendada inicialmente para esta semana. Por conta da saúde, a funkeira disse que está sem trabalhar e pediu ajuda dos fãs. "Tenho que tomar o anticoagulante, que não é barato. Isso tudo que está acontecendo comigo, fez com que eu parasse dentro de casa. Não ando dentro de casa, estou de repouso, o meu trabalho é o funk, eu não tenho outro recurso. O meu marido trabalha comigo, a minha família acaba me dando um pouquinho aqui e ali. Eu vim dar uma satisfação para vocês do por que eu estou sumida dos palcos. Estou cuidando da minha saúde. Quem puder me ajudar em alguma coisa", disse ela, divulgando em seguida um contato para receber doação em dinheiro.

