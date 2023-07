Filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre é internada após colocar piercing e perder parte da orelha

Thalita Nobre, de 20 anos, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, está há mais de 10 dias internada em hospital após colocar três piercings na orelha.

Bombom comentou a internação da filha mais nova e deu uma bronca em Thalita. De acordo com a artista, a menina adquiriu uma infecção bacteriana que surgiu após ela colocar as perfurações, e é possível que ela precise ser operada para reconstruir o local.

VEJA MAIS

A apresentadora disse que só soube dos piercings quando a filha já tinha furado a orelha. Na ocasião, a jovem lhe enviou um vídeo mostrando as joias. Bombom contou que os sintomas demoraram a aparecer e, conforme eles pioraram, ela e Dudu Nobre levaram a filha ao hospital.

A ex-global disse ainda que espera que Thalita tire uma lição de tudo o que viveu nos últimos dias: "Ela provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia, porque a orelha inchou muito. Então, ela perdeu a cartilagem. Vai ter que esperar todos esse processo inflamatório e recuperação total. Provavelmente vai fazer uma cirurgia para reconstruir, ou colocar um enxerto".

"Durante a semana toda, ela estava andando super bem com o piercing. Na outra semana, começou a criar pus, depois começou uma coisa mais grave, a inchar", explicou.

Bombom espera que a filha aprenda algo com tudo que tem passado ultimamente: "A gente sempre quer ensinar pelo lado mais fácil, mas eles querem o caminho mais difícil. Espero que esse processo todo que aconteceu com a Thalita, ela tire de lição para pensar duas vezes antes de fazer qualquer tipo de tatuagem, piercing ou qualquer coisa no corpo".