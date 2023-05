MC Marcinho aparece em 'É de Casa' e preocupa fãs por perfil debilitado

MC Marcinho preocupou os fãs com aparição no programa "É de Casa" neste sábado (20). O funkeiro demonstrou ainda estar debilitado quando cantou o hit "Garota Nota 100", que foi regravada por Ludmilla e compõe a trilha sonora da novela "Vai na Fé". O artista contou que se recupera de uma cirurgia recente no coração.

"Estou me sentindo melhor, ainda um pouco debilitado, falta um pouco para chegar a 100%, mas já está dando para cantar e fazer os shows. Agradeço a Deus por tudo o que Ele tem feito na minha vida", diz o cantor e compositor de 45 anos.

O artista, atualmente com 45 anos, fez uma cirurgia cardíaca para substituir o marca-passo. Ele precisou ficar em repouso antes de voltar aos palcos. O primeiro aparelho que controla os batimentos cardíacos colocado dois anos atrás precisou ser trocado após apresentar problemas durante o Carnaval deste ano. Marcinho se sentiu mal após uma série de shows e foi internado.

Antes de ser descoberto, o mau funcionamento do marca-passo acabou provocando outro problema: um edema no pulmão. Os dois problemas foram tratados antes da alta de Marcinho, em março.

Mais magro e um mês após a cirurgia no coração, MC Marcinho se apresentou pela primeira vez na TV e disse estar feliz com o sucesso de "Garota Nota 100" na trilha da novela. O príncipe do funk melody cantou a música tema da protagonista Sol, interpretada por Sheron Menezzes, na novela "Vai na Fé".

Histórico de saúde

O marca-passo de Marcinho foi colocado em agosto de 2021, dois anos depois de sofrer um princípio de infarto, em 2019. Em 2020, outro susto: o funkeiro ficou no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) com covid-19. Em fevereiro de 2021, o funkeiro ficou em coma durante quatro dias por causa de uma infecção por bactéria no pé. O problema chegou a atingir os pulmões, e Marcinho ficou três meses internado para se recuperar completamente.