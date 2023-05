Morte de MC Kevin completa 2 anos; o funkeiro caiu de sacada no Rio de Janeiro

A morte do cantor MC Kevin completa 2 anos, nesta terça-feira (16). Ele caiu da sacada de um hotel, no rio de Janeiro, e acabou falecendo minutos depois. O funkeiro paulista namorava a influencer Deolane Bezerra na época e o caso ganhou repercussão na mídia.

Kevin e Deolane Bezerra estavam juntos há pouco mais de um ano. Em viagem ao México, um mês antes do trágico acidente, o cantor pediu a mão da advogada criminalista em casamento.

No dia do acidente, ele estava ao lado de amigos e uma acompanhante,enquanto a noiva, Deolane Bezerra, e sua equipe de produção ocupavam outros quartos em hotel, na Barra da Tijuca.

Com a notícia de que a sua mulher estaria o procurando no hotel, o funkeiro e tentou pular de uma varanda para outra, mas perdeu o equilíbrio e caiu. Atualmente, Deolane carrega uma legião de fãs que cresceu culturaapós o seu envolvimento com o funkeiro.