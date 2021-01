MC Marcinho, dono do hit ‘Glamurosa’, é internado com grave inflamação nos ossos

O cantor MC Marcinho está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde a última quinta-feira (14), com uma grave inflamação nos ossos causada por uma infecção. O problema do artista é pré-existente, mas necessitou de uma cirurgia e cuidados redobrados. A informação foi dada pela assessoria do funkeiro por intermédio das suas redes sociais.

“Comunicado importante. Prezados amigos, fãs, parceiros e contratantes, informamos que nosso querido MC Marcinho encontra-se internado desde o dia 14 de janeiro em um hospital no Rio de Janeiro por conta de uma inflamação severa nos ossos causada por uma infecção (problema já pré-existente), que necessitou de cirurgia e cuidados novamente, impossibilitando assim o mesmo de honrar com seus compromissos de agenda por tempo indeterminado”, diz o anúncio, feito em uma publicação no Instagram.

“Tão logo tenhamos uma atualização médica, compartilharemos com vocês. Desde já agradecemos a compreensão, orações e manifestações de carinho pela recuperação do nosso príncipe do funk. Atenciosamente, Equipe MC Marcinho”.

Márcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho, é um dos maiores nomes do funk carioca, conhecido por músicas como "Princesa", "Glamurosa" e "Garota Nota 100".