MC Marcinho, autor de 'Glamourosa', precisa de 'cuidados intensivos' após cirurgia

MC Marcinho passou por uma cirurgia para implantação de um coração artificial na última quinta-feira (13) e segue internado no hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro (RJ). De acordo com o boletim médico emitido pela unidade hospitalar na manhã deste sábado (15), o estado de saúde do funkeiro, embora esteja estável, ainda é delicado.

O comunicado diz o seguinte: "Rio de Janeiro, 15 de julho de 2023 – O paciente Márcio André Nepomuceno Garcia segue estável, ainda necessitando de cuidados intensivos e sem intercorrências nas últimas 24h", conforme obtido pela Revista Quem.

VEJA MAIS

Marcinho, que é cardiopata, está internado desde o fim de junho após enfrentar complicações decorrentes de uma cirurgia de troca de marca-passo (dispositivo que auxilia na regulação dos batimentos cardíacos), realizada em março deste ano.

A equipe médica considera o caso do cantor como grave. Além da necessidade do transplante de coração, ele também precisa de transplante de rins e está passando por hemodiálise diariamente. Na última segunda-feira (10), ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser intubado.