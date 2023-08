'Elas por Elas': salário de Deborah Secco é 10x maior que de colegas de novela, afirma colunista

O salário de Deborah Secco chamou atenção por conta da diferença com relação ao de suas colegas de novela. A atriz que será protagonista na novela “Elas por Elas” ganhará cerca de dez vezes mais que suas colegas de elenco. A trama substituirá “Amor Perfeito” a partir de setembro.

As informações do colunista Sandro Nascimento para o portal “NaTelinha” apontam que as colegas de trabalho de Deborah receberão salários entre R$ 20 mil a R$ 30 mil mensais, valor padrão da emissora para contratos por obra. Deborah, que tem contrato fixo com a Rede Globo até o final de 2023, receberá cerca de R$ 200 mil por mês enquanto estiver no ar.

A nova novela terá em seu elenco atrizes já consagradas no meio artístico, como Thalita Carauta, Isabel Teixeira e Karine Teles. Lázaro Ramos e Mateus Solano também farão parte da produção, que fez grande sucesso na década de 1980.

Qual a história de Elas por Elas?

A trama de Elas por Elas é centrada na história de sete amigas dos tempos de colégio - Márcia, Natália, Wanda, Helena, Adriana, Carmem e Marlene - que não se vêem há vinte anos. Márcia, a mais velha do grupo, encontra uma foto das amigas, e uma onda de lembranças e saudosismo invade sua cabeça.

Com vontade de reencontrá-las, Márcia decide localizar uma por uma e promove uma reunião em sua casa. Todas comparecem ao evento, felizes com o reencontro. No entanto, as lembranças do passado e coincidências do presente vêm à tona, afetando novamente a vida de todas do grupo.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)