Deborah Secco agita a web ao postar foto de biquíni com bumbum empinado; fotos

A atriz Deborah Secco, 43 anos, aproveitou o domingo, 23, penúltimo final de semana de férias para se bronzear e postou as fotos no Instagram. Usando um biquíni fio-dental, os comentários na foto que mostra seu bumbum empinado para cima e o corpo definido, agitou a web que reagiu com elogios a artista. Confira!

Mandado beijos na primeira foto, usando uma viseira e um biquíni fio-dental, Deborah Secco impressionou com seu corpo. Os comentários na publicação iam desde: “Deus te conserve sempre assim”; “Maravilhosa” até “Maravilhosa”; “Delícia de mulher”; “Meu amor é todinho seu”; “Tentação em pessoa”; “Assim eu infarto”; comentaram os seguidores.

Confira a publicação origianal: