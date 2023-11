Mulheres de Areia: Veja como está Denise Milfont, atriz que interpretou Vilma

Atualmente no ar em ‘Mulheres de Areia’, reprisada pela TV Globo, a atriz Denise Milfont é uma das artistas queridas da trama ao interpretar Vilma, esposa do pescador Servílio (Antônio Pompêo).

Na trama, a moradora de Pontal D’Areia também ganha destaque pela amizade com Tonho da Lua (Marcos Frota) e ao ser apontada como uma das responsáveis pela morte de Wanderlei (Paulo Betti), revelado no final da novela.

Depois de sua participação na trama, Denise fez diversos projetos reconhecidos na teledramaturgia como ‘Caminho das Índias’ (2009), ‘Amor Eterno Amor’ (2012) e ‘Pé na Cova’ (2013).

Além disso, a atriz se dedica por trás das câmeras, desde o fim dos anos 1990, ao projeto artístico ‘Capacete’, uma residência que recebe artistas vindos do mundo inteiro para desenvolver projetos de artes visuais no Brasil. Sua última novela foi ‘O Outro Lado do Paraíso’ (2017), da rede Globo, onde viveu Helenita.

Neste ano, fez uma rápida aparição na novela ‘Travessia’, de Glória Perez, interpretando a delegada Wanda. Atualmente com 61 anos, Denise Milfont também atua como cantora e está em vários projetos teatrais, mas sente falta das telinhas.

“Sinto saudades. Sem preconceitos, e com modéstia, posso dizer que sou de uma geração onde o ator era ator. Entendo essa arte e a faço com muito carinho”, disse a atriz em entrevista ao Extra.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)